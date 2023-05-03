Украинцы на оккупированных территориях внимательно следят за захватчиками, отмечают в Центре нацсопротивления.

Во временно оккупированном Луганске продолжает работать подполье. Украинские партизаны "поздравили" российских захватчиков и оставили в городе символы Движения сопротивления.

"Украинские партизаны сейчас находятся в Луганске и вместе с жителями оккупированного города готовят "подарочки" россиянам и их прихвостням-коллаборантам", – сообщают в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что в разных уголках временно оккупированного города партизаны нарисовали глаз, который является символом Движения сопротивления. Этот знак "демонстрирует оккупантам и их приспешникам, что украинцы внимательно следят за их каждым шагом и во время контрнаступления Вооруженных сил никому из них не удастся сбежать".

Видео дня

Что происходит на оккупированных территориях Украины

На оккупированной части Херсонской области оккупанты восстановили памятник Ленину. Он был демонтирован в 2015 году в рамках декоммунизации.

Кроме того, россияне начали завозить представителей криминалитета на временно оккупированные территории Украины. Это делается с целью запугивания гражданского населения. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что враг намеренно обостряет криминогенную обстановку на захваченных территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: