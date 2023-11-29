Впрочем, бывший топ-чиновник СБУ считает, что Россия пока не имеет соответствующих агентурных сетей для совершения летальных отравлений.

Если бы России удалось отравить Марианну Буданову, жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, это свидетельствовало бы о том, что агенты Кремля действуют ближе к внутренним кругам украинской власти, чем считалось ранее.

Как говорится в материале The New York Times, бывший заместитель главы внутренней разведки Службы безопасности Украины Виктор Ягун сказал, что "нужна дополнительная информация, прежде чем можно будет оценить дело". Он ранее участвовал в расследованиях резонансных отравлений.

По мнению Ягуна, Россия вряд ли имеет агентов в Украине, которые могли бы приблизиться к Будановой или ее мужу.

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"У нее (России - УНИАН) просто нет на территории Украины необходимой агентуры, которая бы могла кого-то отравить", - сказал он.

Вместе с тем, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявлял, что Россия активирует спящих агентов и наращивает свои усилия по дестабилизации власти в Киеве. Сейчас украинские спецслужбы фиксируют максимальную активизацию "спящей агентуры".

Отравление Марианны Будановой

Вчера стало известно, что Марианна стала жертвой отравления. По данным СМИ, речь идет о тяжелых металлах, которые не используются в быту и военном деле. Также отравили нескольких работников разведки.

По данным УНИАН, Буданова проходит лечение в Украине. Впоследствии представитель разведки Андрей Юсов подтвердил информацию СМИ. Он говорит, что курс лечения жены Буданова почти завершен.

Российская пропаганда не могла пройти мимо новости об отравлении жены главы Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианны. У кремлевских рупоров даже есть собственная "версия" этого покушения. По их словам, Марианну якобы мог отравить ее муж.

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