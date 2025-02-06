Законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста в парламенте не зарегистрированы.

В Верховной Раде Украины работают над вопросом обеспечения дополнительных отпусков для военнослужащих.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сегодня на брифинге.

По его словам, после открытия 13-й сессии Верховной Рады состоялось рабочее совещание, где при участии представителей Минобороны и Генштаба ВСУ рассматривали вопрос, как обеспечить возможность военнослужащим, которые выполняют боевые задачи, отдохнуть.

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"А именно ввести обязательность отпусков, дополнительные отпуска предусмотреть. И над этим мы работаем", - отметил нардеп.

Говоря о мобилизационных процессах он заявил, что законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста в Украине не зарегистрировано в ВРУ.

"На сегодняшний день никаких законодательных инициатив, которые направлены на снижение призывного возраста ниже 25 лет в парламенте не зарегистрировано. Все, что обсуждается - это исключительно политические дискуссии, которые по моему глубокому убеждению, вряд ли найдут поддержку, как в нашем комитете, так и в парламенте в целом. Поэтому это лишь политическая демагогия", - сказал представитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Как отметил Вениславский, мобилизационные вопросы сложные, поскольку война имеет затяжной характер, но все же они решаются "неплохо".

"Скоро три года как продолжается полномасштабная война. Люди устали и на переднем крае, и в целом в Вооруженных силах Украины, и в тылу. Поэтому это накладывает отпечаток на мобилизационные процессы. Но они идут в тех рамках, которые определены законодательством. Процессы мобилизации идут в плановом режиме. Не всегда так, как нам бы хотелось с точки зрения привлечения в армию соответствующего количества людей, но по большому счету они идут неплохо", - прокомментировал нардеп.

Он отметил, что готовятся сейчас мотивационные пакеты для контрактников в возрасте до 25 лет, что должно улучшить ситуацию.

По словам Вениславского, за прошлый год несколько тысяч граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет заключили контракты на прохождение военной службы.

"После разработки мотивационных пакетов, которые будут предусматривать одноразовые, я так думаю, денежные выплаты, которые могут быть растянуты в сроке для того, чтобы привлечь в армию. И мы надеемся, что это также дополнительно будет способствовать (повышению мотивации - УНИАН). Если без этих инициатив мы сейчас имеем тысячи людей, то наверное, это увеличится в разы", - сказал Вениславский.

Нардеп добавил, что на закрытых заседаниях они заслоняют вопросы, связанные, в частности, с производством ректуринговых механизмов.

"И мы видим очень положительную динамику. Если раньше где-то около 5% обеспечивалось рекрутингом, а 95% - деятельностью ТЦК и СП, то эта цифра на сегодняшний день выросла уже в 2 с лишним раза. То есть количество тех, кого привлекают через рекрутинг, через другие механизмы заключения контрактов, оно существенно увеличивается и динамика хорошая", - говорит Вениславский.

Отпуска для военных и снижение мобилизационного возраста

Как сообщал УНИАН, в июне 2023 года Верховная Рада поддержала законопроект №9378 относительно отпусков военным, увеличив их до 40 дней. Он предусматривает предоставление военным отпуска в 30 дней, а также еще 10 дополнительных дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

По словам народного депутата Ярослав Железняка, отпуск может быть предоставлен частями трижды в год при условии одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих.

Кроме этого, в США в прошлом году подняли тему снижения в Украине мобилизационного возраста. Об этом же вопросе, в частности, заговорили в этом году в администрации президента США Дональда Трампа.

Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц сказал, что в Украине необходимо снизить мобилизационный возраст до 18 лет, объясняя, что это решение сможет помочь стабилизировать ситуацию на линии фронта, ведь Украина имеет "реальные проблемы с человеческим ресурсом", зато можно призвать "сотни тысяч новых солдат".

Большинство украинских военных и аналитиков высказались против этого. В частности, бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий считает, что американцы не разобрались в проблеме с мобилизацией в Украине.

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