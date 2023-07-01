Отныне для оформления отпуска по состоянию здоровья или увольнения из рядов ВСУ бойцам не нужно возвращаться в воинскую часть.

Раненым военнослужащим существенно упрощен порядок реализации постановлений ВЛК. Президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения".

Как пояснила в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр, отныне для оформления отпуска по состоянию здоровья или увольнения из рядов ВСУ бойцам не нужно возвращаться в воинскую часть.

На период войны воины, которые были признаны ВЛК непригодными к военной службе, или которым был назначен отпуск для лечения после болезни или ранения, направляются в ТЦК и СП, где из воинской части, с помощью электронного документооборота, можно будет получить необходимые документы по отпуску или увольнению с военной службы.

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Информацию о процессе прохождения ВЛК можно найти на веб-портале https://turbota.mil.gov.ua.

ВЛК в Украине - главное

В конце мая 2023 года украинские власти поддержали создание военно-врачебных комиссий (ВЛК) на базе государственных и коммунальных медучреждений. Также военным упростили оформление справки об обстоятельствах травматизации.

Это произошло после того, как по сети прокатилась череда скандалов, в которых бойцы жаловались на сложности в получении справок ВЛК, в частности - из-за нехватки специалистов - на огромные очереди, в которых военные и призывники были вынуждены стоять по 5 часов.

Электронную очередь в ВЛК уже запустили во многих городах.

По словам адвоката Тараса Никифорчука, обжаловать выводы ВЛК можно в досудебном и судебном порядке. Юрист дал четкую инструкцию, как это сделать лучше всего.

2 мая 2023 года Верховная Рада продлила военное положение и, соответственно, всеобщую мобилизацию. Уполномоченные лица имеют право вручать повестки всем военнообязанным - и тем, кто имеет основания для отсрочки, и людям с инвалидностью.

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