По мнению военного эксперта, в США считают, если у нас не хватает людей в армии после того, как все 25+ были мобилизованы, но это не так.

Американцы не разобрались в проблеме с мобилизацией в Украине, считает бывший командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий. Об этом он сказал в эфире Киев24, комментируя заявление советника избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майка Волца о необходимости снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет.

Дикий согласен, что нам катастрофически сейчас не хватает людей на фронте, но чтобы улучшить ситуацию надо не снижать возраст, а "мотивировать людей".

"По моему мнению, в чем ошибается Волтц и все другие американцы: они не понимают сути проблемы. Они считают, если у нас не хватает людей, то это означает, что все те, кто по закону должны были бы служить, уже служат. И их не хватает: "Поэтому давайте меняйте закон, расширяйте его на какие-то следующие категории, например на 18-летних". То есть они были бы правы в своей логике, если бы у нас все украинцы 25+ лет уже служили", - отметил Дикий.

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В то же время, по его словам, у нас совершенно другая ситуация: "Украинцы, которые сейчас по закону должны были бы служить, вот 25, 27, 30, 35 лет, большая часть их пока не служит. И если мы просто изменим закон на 18-летних, то так же вместе с ними не будут служить еще и 18-ти и 20-летние".

Как отмечает Дикий, надо менять закон не в сторону того, чтобы расширять возрастную категорию, а менять закон в сторону того, чтобы те, кто уже попадают в возрастную категорию 25+ в реальности были мобилизованы, а не просто теоретически подлежали мобилизации.

"А для этого нам, в первую очередь, критически нужно не закон о возрасте, а два совершенно других закона: закон о предельном сроке службы, чтобы человек знал, что он надевает форму не навсегда; вторая часть - это криминализация от уклонения от службы. Эти два закона будут означать, что мы действительно пошли ва-банк и мы по-настоящему воюем", - сказал бывший командир.

Однако он отметил, что предельный срок службы не принимают, потому что прежде чем его принять надо обеспечить замену тем, кто сейчас на поле боя. А поскольку нет пополнения, то оставляют тех, кто сейчас в бою и это вопиющая несправедливость.

А вопрос кем заменить, как подчеркнул Дикий, связан с вопросом об уголовной ответственности, который является непопулярным.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

Как сообщал УНИАН, в интервью ABC News советник избранного президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Волц сказал, что в Украине необходимо снизить мобилизационный возраст до 18 лет. По его объяснению, это решение сможет помочь стабилизировать ситуацию на поле боя, ведь Украина имеет "реальные проблемы с человеческим ресурсом", зато можно призвать "сотни тысяч новых солдат".

Вопрос уже давно поднимает американская сторона.

Ранее Дикий уже заявлял о необходимости принять законы Украины о предельном сроке службы и о криминализации уклонения от службы. Он отмечал, что это, в частности, уменьшит количество дезертиров и случаев самовольного оставления воинской части (СВЧ) в рядах украинской армии.

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