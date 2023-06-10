Военные смогут уйти в отпуск на 30 дней, а также еще на 10 дополнительных дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

Верховная Рада поддержала законопроект №9378 относительно отпусков военным, увеличив их до 40 дней.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие соответствующего законопроекта в целом проголосовало 270 нардепов.

Он предусматривает предоставление военным отпуска в 30 дней, а также еще 10 дополнительных дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам.

По словам Железняка, отпуск может быть предоставлен по частям три раза в год при условии одновременного отсутствия не более 30 процентов общей численности военнослужащих.

"Это часть из того законопроекта №9342, который был по выплатам военным. Но его рассмотрение затягивается до уже к июлю. Но ко второму чтению в основном законопроекте (№9342) была также норма об отпуске Курсантов (20 дней летняя +10 дней Зимняя), но этих норм в принятом сегодня №9378 нет", - уточнил нардеп.

Теперь закон должен подписать спикер ВР, а затем президент.

Отпуска в ВСУ - главное

В конце мая Верховная Рада сделала первые шаги к увеличению доплат и отпусков для военных, приняв соответствующий законопроект в первом чтении.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас о демобилизации речь не может идти, ведь война продолжается. Он подчеркнул, что командиры и командующие на соответствующих направлениях должны обеспечивать ротации личного состава, чтобы военные могли восстановить силы.

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