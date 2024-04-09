С 4 апреля военнообязанными стали мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

Президент Украины 2 и 3 апреля подписал нововведения, касающиеся мобилизации и прав военнослужащих в Украине. Речь идет об уменьшении на два года призывного возраста – с 27 до 25 лет, и отмене термина "ограниченно годный". Пресс-секретарь черкасского центра комплектования Алина Кривошея рассказала "Суспільному", когда указанные нормы вступают в силу.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект "Об изменениях в закон Украины о внесении изменений в некоторые законы по обеспечению прав военнослужащих и полицейских". Закон начнет действовать через месяц с даты публикации, поэтому все эти изменения будут с 4 мая 2024 года", – отметила представительница ТЦК.

По ее словам, граждане, которые имеют статус "ограниченно годный" по состоянию здоровья, должны пройти военно-врачебную комиссию в течение следующих девяти месяцев. Они или полностью становятся непригодными к военной службе, или пригодными.

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"Был перечень определенных болезней, по которым определяли или человек пригоден к военной службе, или нет, или ограниченно пригоден. Что касается военнослужащих, кто получит статус непригодный к военной службе, то они увольняются со службы. А кто получит статус годный, то продолжает службу в Вооруженных силах Украины", – подчеркнула Кривошея.

К тому же, по ее словам, с 4 апреля военнообязанными стали мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Ранее граждане в возрасте от 25 до 27 лет были в статусе призывников и могли призываться на срочную военную службу. А сейчас их считают военнообязанными, то есть могут мобилизовать в ВСУ.

Теперь украинцы от 25-летнего возраста должны явиться в территориальные центры комплектования и проверить свои учетные данные, семейное положение. Также, если необходимо, пройти военно-врачебную комиссию для установления степени пригодности к прохождению военной службы. Ранее эти изменения были введены по инициативе главнокомандующего ВСУ, пояснила спикер ТЦК.

Изменения в мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10313, который предусматривает отмену статуса "ограниченно годный". Лица, которые ранее имели такой статус, должны в течение 9 месяцев повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Юрист по вопросам армии и прохождения военной службы Александр Золотухин рассказал детали. По его словам, Верховная Рада отменила статус "ограниченно годный" и оставила только "годный" или "непригодный" к военной службе. Министерство обороны Украины имеет свой внутренний приказ номер 402, который содержит перечень болезней, согласно которому военнообязанных относят к "годным", "ограниченно годным" и "непригодным".

Также президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал законопроект, который предусматривает снижение призывного возраста.

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