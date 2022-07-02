Украинское правительство не запретило гражданам РФ посещать Украину, на самом деле для россиян начал действовать визовый режим.

С 1 июля в Украине вступил в силу визовый режим для граждан Российской Федерации. На фоне этого появилось много фейков.

Ложную информацию опровергли в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Так, некоторые начали распространять фейки о том, что правительство Украины полностью запретило россиянам въезд в нашу страну. На самом же деле это не так.

"(Правительство-УНИАН) не запретило въезд, а с 1 июля утратило силу соглашение между правительством Украины и Правительством РФ о безвизовых поездках, подписанное 16 января 1997 года в Москве. То есть для граждан России начал действовать визовый режим", - пояснили в СНБО.

Кроме этого в сети все чаще стали появляться высказывания о том, что новые правила якобы "разбивают" семьи.

"Фейк - Бабушке уже 92 года, она хотела, чтобы внуки из России приехали ее навестить. Теперь внуки бабушку никогда не увидят! Правда - Увидят. Но теперь гражданам РФ необходимо получать приглашение из Украины, действующий заграничный паспорт РФ, украинскую визу, ксерокопию паспортных данных принимающей стороны и сумму, не меньшую 20 прожиточных минимумов в месяц – 52 тыс. грн", - рассказали в Центре противодействия дезинформации.

Также в СНБО пояснили, смогут ли въехать в Украину граждане РФ, живущие в странах Евросоюза. Россияне, находящиеся на территории третьих стран, для оформления украинских виз могут обращаться в зарубежные дипломатические учреждения Украины в этих странах.

Отмена безвиза с РФ - что известно

17 июня президент Владимир Зеленский предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. Речь шла об одобрении постановления "о прекращении действия соглашения между правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Кабинет Министров поддержал предложение президента Украины ввести с 1 июля визовый режим для граждан Российской Федерации. Впоследствии стало известно, что граждане Российской Федерации смогут оформить украинскую визу только в восьми городах. Выдача документа не будет гарантировать свободное пересечение границ Украины.