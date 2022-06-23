Олег Николенко отметил, что наличие визы не гарантирует свободный въезд в Украину.

Граждане Российской Федерации смогут оформить украинскую визу лишь в восьми городах. Выдача документа не будет гарантировать свободное пересечение границ Украины.

Об этом спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал в интервью Deutsche Welle.

По его словам, получить украинскую визу в России можно будет получить через визовые центры VFS Global. Консульства Украины прекратили свою работу в РФ с начала полномасштабной войны.

"Можно будет воспользоваться визовыми центрами в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. А граждане России, которые находятся в третьих странах, могут обращаться за визой в украинские дипучреждения в этих странах", - объяснил дипломат.

При этом он утончил, что визы не смогут получить граждане РФ, которые находятся под санкциями, и те, кто находятся в перечне лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.

Кроме того, Николенко указал, что даже получение визы не будет гарантировать свободный въезд в Украину, а решение о пересечении границы будут принимать сотрудники Государственной пограничной службы.

Виза в Украину для россиян - что известно

17 июня президент Владимир Зеленский предложил Кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. Речь шла об одобрении постановления "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Кабинет министров поддержал предложение президента Украины ввести с 1 июля визовый режим для граждан Российской Федерации.

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