Сначала заведения будут работать только на доставку.

Mcdonald's завтра возобновит работу трех ресторанов в Киеве. Однако сперва получить заказ можно будет только через услугу McDelivery.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспресс-окна и МакДрайв откроются в октябре. Возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев.

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В компании сообщили, что первыми заработает McDelivery в трех ресторанах Киева – на проспекте Бажана, 3в, на ул. Гришка, 7, и на проспекте Гагарина, 2а. А примерно через неделю восстановят работу еще семь заведений в Киеве, впоследствии будут открываться остальные ресторанов в столице и в разных городах на западе страны.

"Сперва получить заказ можно будет только через услугу McDelivery, которую обеспечивает партнер Mcdonald's по доставке компания Glovo. В начале октября эти рестораны откроются для посетителей и можно будет воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами. В других городах также запуск заведений начнется с доставки, а затем гости смогут самостоятельно посетить рестораны", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что рестораны будут работать с 9:00 до 21:00 (или по графику работы ТРЦ, если заведение располагается внутри) и закрываться во время воздушных тревог, чтобы сотрудники и посетители могли перейти в ближайшие укрытия. При этом команда оперативно будет выдавать уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Mcdonald'S заговорили о возвращении в Украину еще в августе.

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