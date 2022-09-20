Большой наплыв желающих покушать фаст-фуд вызвал сбой системы Glovo.

20 сентября в Киеве открылись три ресторана McDonald's, которые работают только на доставку.

В 9 утра можно было делать первые заказы через приложение Glovo, но через 10 минут система "легла". Сначала программа начала медленно работать, а около 9:30 доставку нельзя было оформить из-за того, что закончились свободные курьеры. Причина - большой наплыв желающих покушать фаст-фуд.

Добавим, что Glovo работает в других районах Киева в нормальном режиме. В районах, где есть возможность доставить из McDonald's, свободных курьеров не осталось.

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Напомним, что McDelivery 20 сентября открылась в трех ресторанах Киева – на проспекте Бажана, 3в, на ул. Гришка, 7, и на проспекте Гагарина, 2а. А примерно через неделю возобновят работу еще семь заведений в Киеве, впоследствии будут открываться остальные рестораны в столице и в разных городах на западе страны. На правобережной части Киева доставка из McDonald's не работает.

Как известно, рестораны сети McDonald's не работают в Украине с первого дня полномасштабного вторжения Российской Федерации. Ранее в компании заявили, что не будут открываться до конца войны.

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