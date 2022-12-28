Павел Чернявский ранее подарил свою награду "Крест боевых заслуг" американскому президенту.

Президент Украины Владимир Зеленский отдал командиру батареи HIMARS награду от президента США Джо Байдена.

Вручение состоялось прямо во время выступления главы государства в парламенте, сообщил нардеп Алексей Гончаренко и опубликовал соответствующее видео.

"У меня есть один долг со времен моего визита в Соединенные Штаты, который я хочу сейчас отдать. В этом зале капитан Павел Чернявский, командир батареи HIMARS, который отмечен "Крестом боевых заслуг" (знак отличия Президента Украины для военнослужащих Вооруженных Сил Украины – УНИАН). Я передал эту награду президенту Соединенных Штатов Америки Байдену. Для меня было честью выполнить особую миссию. Главное – ее вторая часть. Президент Байден в ответ передал специальный символ от президента США", – рассказал Зеленский и вручил награду.

Видео дня

Зеленский отдал командиру батареи HIMARS награду от Байдена

Нардеп Гончаренко также опубликовал фото с военным и показал, как выглядит награда от американского президента.

Награда для Павла Чернявского

В ночь на 21 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский совершит первый зарубежный визит с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он направился в США, где, в частности, встретился с американским лидером Джо Байденом в Овальном кабинете.

Во время встречи Зеленский по просьбе украинского военного из Бахмута, который является капитаном группы, управляющей американскими HIMARS, передал Байдену "Крест боевых заслуг" и письмо. Тогда личность военного не раскрывали, было известно только его имя – Павел.

Байден в ответ отметил, что военный получит американскую "командирскую монету".

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