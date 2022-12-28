Президент Украины Владимир Зеленский отдал командиру батареи HIMARS награду от президента США Джо Байдена.
Вручение состоялось прямо во время выступления главы государства в парламенте, сообщил нардеп Алексей Гончаренко и опубликовал соответствующее видео.
"У меня есть один долг со времен моего визита в Соединенные Штаты, который я хочу сейчас отдать. В этом зале капитан Павел Чернявский, командир батареи HIMARS, который отмечен "Крестом боевых заслуг" (знак отличия Президента Украины для военнослужащих Вооруженных Сил Украины – УНИАН). Я передал эту награду президенту Соединенных Штатов Америки Байдену. Для меня было честью выполнить особую миссию. Главное – ее вторая часть. Президент Байден в ответ передал специальный символ от президента США", – рассказал Зеленский и вручил награду.
Зеленский отдал командиру батареи HIMARS награду от Байдена
Нардеп Гончаренко также опубликовал фото с военным и показал, как выглядит награда от американского президента.
Награда для Павла Чернявского
В ночь на 21 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский совершит первый зарубежный визит с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он направился в США, где, в частности, встретился с американским лидером Джо Байденом в Овальном кабинете.
Во время встречи Зеленский по просьбе украинского военного из Бахмута, который является капитаном группы, управляющей американскими HIMARS, передал Байдену "Крест боевых заслуг" и письмо. Тогда личность военного не раскрывали, было известно только его имя – Павел.
Байден в ответ отметил, что военный получит американскую "командирскую монету".