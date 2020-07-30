В Украине усилят контроль за оборотом оружия после событий в Луцке и Полтаве

Причиной такого решения также стали недавние взрывы в столице.

Министерство внутренних дел намерено усилить контроль за оборотом оружия. Причиной тому стали недавние события в Луцке, Полтаве и Киеве, где вооруженные мужчины брали в заложники людей и происходили взрывы.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает "РБК-Украина".

Читайте такжеВ МВД объяснили, почему снайпер не ликвидировал "луцкого террориста"

Однако, по его словам, Служба безопасности Украины сейчас ведет расследование, откуда луцкий террорист и его предполагаемый сообщник из Харькова получали оружие.

"Черный" рынок оружия потому и "черный", что про все сделки на нем не известно правоохранителям", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в МВД уже рассказали, что в Украине могут изменить правила владения наградным оружием.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram