В Украине могут изменить правила владения наградным оружием: в МВД раскрыли подробности

Рада рассмотрит законопроект об обороте оружия в Украине.

В законопроекте об обороте оружия в Украине, который планирует рассмотреть Верховная Рада, будут прописаны новые правила владения наградным оружием.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Украина 24".

На вопрос, почему наградное оружие, в отличие от обычного, не нужно регулярно перерегистрировать, Мартыненко ответил:

"У нас на охотничье и травматическое оружие есть отстрел пуль. Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел собирает гильзотеку для того, чтобы в дальнейшем можно было идентифицировать. Относительно наградного оружия такого нет. Отстреливать и продлевать разрешение не надо. Во время подготовки законопроекта (об обороте оружия - ред.) обращаем на это внимание и по этому работаем...".

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Советник Авакова напомнил, что разрешение на оружие выдается на три года и далее каждые три года продлевается.

"В период этих трех лет как раз существует создание гильзотеки. Это создают исследовательские экспертно-криминалистические центры, потому что когда оружие много работает, когда оно стреляет, то немножко меняется гильзотека. То есть для того, чтобы идентифицировать по гильзам, из какого оружия стреляли в том или ином случае, как раз и проводится эта экспертиза", - отметил он.

Мартыненко отметил, что в отношении наградного оружия готовят изменения в законодательстве.

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