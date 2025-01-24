Закупки оружия, которые должны быть закрытыми, превратились в "Амазон", сказал министр.

За последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами происходили политические игры, "сливы" контрактов и информации. Поэтому он принял решение о кадровых изменениях. Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров написал в Facebook.

По его словам, Минобороны ставит перед Агентством оборонных закупок (АОЗ) требование вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением.

"К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРІ подчиненным предприятием МОУ", - подчеркнул он.

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Министр добавил, что закупки оружия, которые должны быть закрытыми во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то "превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей".

Умеров отметил, что было много пиара, но украинские защитники не почувствовали на фронте поступления вооружения, о котором много говорилось.

Министр обороны Украины заявил, что принял решение отстранить всех тех, кто провалил эту работу. В частности, отметил, делает в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова. Также сообщил, что контракт с Мариной Безруковой, которая возглавляла Агентство оборонных закупок, Министерство обороны не продлевает.

"Директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов. В этом году АОЗ и ДОТ (Государственный оператор тыла, - ред.) имели одинаковые условия. Одно агентство выполнило работу, другое - только создавало медийный шум. Разговоров о закупке вооружения для армии много, результат - неудовлетворительный. Мы меняем систему, чтобы результат был на фронте, а не в новостях", - подчеркнул Умеров.

Он также сообщил, что Министерство обороны отзывает двух представителей государства из Наблюдательного совета.

"Это станет прецедентом в истории государственного корпоративного управления, когда два независимых представителя Наблюдательного совета поддержали позицию государства, а уполномоченный государством представитель интересов государства проигнорировал рекомендации органа управления. Перезапуск Наблюдательного совета состоится в ближайшее время", - отметил министр обороны.

Обеспечение оружием ВСУ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, между бригадами ВСУ ежемесячно будут распределять 2,5 миллиарда гривен для закупки БпЛА.

По словам министра Умерова, командиры подразделений смогут использовать эти средства на приобретение именно тех дронов, которые наиболее эффективны для выполнения задач на фронте.

"Это еще один шаг к созданию максимально гибкой системы обеспечения военных всем необходимым для защиты Украины", - отметил министр.

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