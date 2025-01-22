Во многом зависящая от иностранной поддержки экономика Украины может финансировать только половину своих потребностей в военном производстве, отметил Герман Сметанин.

Украина хочет привлечь до 20 миллиардов долларов для увеличения производства оружия, включая дальнобойные ракеты, средства ПВО и беспилотники. Об этом в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил министр стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин, передает Bloomberg.

По его словам, финансирование остается основным слабым звеном, так как во многом зависящая от иностранной поддержки экономика Украины может финансировать только половину своих потребностей в военном производстве. На данный момент 40% оружия для Сил обороны произведено в Украине, сообщил Сметанин.

"В большинстве аспектов у нас больше мощностей, чем финансирования. Нам нужно найти от 15 до 20 миллиардов долларов по всему миру, чтобы увеличить производство", - заявил министр.

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Как напомнил Bloomberg, Киев ищет военное финансирование путем прямых закупок по так называемой "датской модели", когда союзные правительства платят за боеприпасы, произведенные на украинских предприятиях. Украина также создала совместные предприятия по производству оружия с западными компаниями, включая немецкую Rheinmetall AG и британскую BAE Systems.

Производство оружия в Украине - что сообщалось

Напомним, ранее Сметанин сообщил, что на 2025 год Украина выделит более 55 млрд гривень на производство вооружения и военной техники. 54,55 млрд из этой суммы предназначены для развития производства, разработки и внедрения новых технологий, а также наращивания производственных мощностей.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в начале 2025 года Украина получит от ЕС второй транш военной помощи на сумму 1.9 млрд евро, которые направит на закупку боеприпасов, систем ПВО, ракет и поддержку нашей оборонной промышленности. Также он отмечал, что от НАТО Украина получит до 500 млн евро в рамках Комплексного пакета помощи Альянса Украине на 2025 год.

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