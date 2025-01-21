В декабре Минобороны передало 1,1 млрд грн непосредственно боевым подразделениям ВСУ для закупки беспилотников.

Между бригадами Вооруженных сил Украины ежемесячно будет распределяться 2,5 миллиардов гривен для закупки беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует пресс-служба ведомства в Telegram.

Он напомнил, что в декабре Минобороны передало 1,1 млрд грн непосредственно боевым подразделениям ВСУ для закупки беспилотников.

По словам Умерова, это позволило быстро обеспечить потребности наших бригад и усилить диверсификацию централизованного управления.

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"Мы проанализировали этот опыт и приняли решение масштабировать инициативу. Сегодня Кабинет министров поддержал предложение Минобороны. Отныне ежемесячно между бригадами ВСУ будет распределяться 2,5 млрд грн для закупки БпЛА. Командиры подразделений смогут использовать эти средства на приобретение именно тех дронов, которые наиболее эффективны для выполнения задач на фронте. Это еще один шаг к созданию максимально гибкой системы обеспечения военных всем необходимым для защиты Украины", - отметил министр.

Производство дронов в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце декабря Умеров заявлял, что в 2024 году дроны украинского производства закрыли более 96% потребностей Сил обороны. По его словам, в 2024 году Украина значительно развила собственный оборонно-промышленный комплекс, среди прочего была ощутимо развита отрасль дронов.

Как отметил Умеров, данное направление 2024 года достигло беспрецедентных масштабов производства. По его информации, благодаря заказам Минобороны отечественному производству закрыты ключевые потребности воинов, одновременно уменьшена зависимость от поставок партнеров.

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