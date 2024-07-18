Самая высокая европейская самоидентификация присуща жителям Западного региона.

Почти половина населения Украины - 40% идентифицирует себя в той или иной степени как европейцы.

Об этом сообщили в Фонде "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, ссылаясь на результаты общенационального социологического опроса, проведенного с 15 по 20 июня 2024 года совместно с социологической службой Центра Разумкова.

В то же время отмечается, что большинство респондентов (53%) все еще не чувствует себя европейцами или чувствуют себя ими в незначительной степени (скорее нет или нет).

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Как объясняют социологи, это может свидетельствовать о том, что процесс интеграции в европейское сообщество еще не завершен, и многие украинцы все еще не ассоциируют себя с европейской культурой и ценностями.

В сообщении отмечается, что самая высокая европейская самоидентификация присуща жителям Западного региона, а также тем, кто общается в семье на украинском языке.

По информации "Деминициативы", Евросоюз для большинства украинцев ассоциируется с теми положительными аспектами, которые из-за войны менее достижимы на территории Украины: свобода путешествий, обучение и работа где угодно в пределах ЕС (49%), качество жизни для будущих поколений (44%), экономическое процветание (39%), социальная защищенность (35%), демократия (34%), мир (33%).

Однако некоторые респонденты ассоциируют ЕС и с негативными явлениями, такими как потеря культурной идентичности (9%), бюрократия (7%), безработица (6%).

Опрос проводился методом face-to-face, было изучено мнение 2016 респондентов из разных регионов Украины (на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия) в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос украинцев

Другой недавний опрос показал, что почти половина украинцев считают, что не стыдно быть уклонистом. Так, об этом сказали 46% респондентов, информировали в Центре Разумкова.

Зато 29% опрошенных придерживаются противоположного мнения, еще 25% - не могут сказать точно.

Если говорить по регионам, то больше всего такое мнение поддерживают на юге - там таких 60%. На втором месте идет запад Украины, где такое утверждение поддержали 48% опрошенных украинцев.

Больше всего осуждают уклонистов пожилые люди (60+) - 37% считают, что во время войны быть уклонистом стыдно.

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