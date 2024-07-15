В частности на юге такое мнение поддержали 60% опрошенных граждан.

46% украинцев считают, что быть уклонистом не стыдно. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова по заказу ZN.UA.

Зато 29% опрошенных придерживаются противоположного мнения, еще 25% - не могут сказать точно.

Если говорить по регионам, то больше всего такое мнение поддерживают на юге - там таких 60%. На втором месте идет запад Украины, где такое утверждение поддержали 48% опрошенных украинцев.

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"А знаете, кто больше всего осуждает уклонистов? 37% пожилых людей (60+) считают, что во время войны быть уклонистом стыдно. А вот 50% самых молодых опрошенных (18-29 лет) не стыдно. Как, вероятно, и их родителям (50-59 лет) - 52% людей этого возраста могут понять уклонистов", - говорится в материале ZN.UA.

Детали опроса

В ходе исследования, было опрошено 2027 респондентов в возрасте от 18 лет из разных регионов Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Издание отмечает, что опрашивали людей, которые представляют тыловую часть Украины.

"Изучить мнение армии, которая несет на себе все бремя войны и имеет право, если не решающего, то наиболее значимого голоса относительно переговоров с Россией, сейчас невозможно", - говорится в тексте.

Мобилизация в Украине: важные новости

Издание Reuters оценило темпы мобилизации в Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации. В частности, журналисты отметили, что темпы мобилизации в Украине выросли, хотя украинцы пытаются избежать встречи с работниками ТЦК.

Кроме того, результат нового закона о мобилизации прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что кампания по мобилизации идет по плану, и на новых рекрутов даже не хватает тренировочных площадок.

Тем временем с 16 июля истекает срок на обновление данных для военнообязанных. По информации "Судебно-юридической газеты", тем, кто это не сделал - грозит не только штраф, но и возможная конфискация жилья.

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