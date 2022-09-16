По данным СМИ, миссия отправится в деоккупированный город в ближайшее время.

Команда мониторингового агентства ООН по правам человека как можно быстрее отправится в деоккупированный Изюма и окрестные районы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам источника, группа по расследованию военных преступлений может последовать туда, но ее конкретное назначение пока остается непонятным.

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Как сообщал УНИАН, 15 сентября советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что на кладбище в лесу у освобожденного от оккупантов города Изюм Харьковской области найдено место массового захоронения, где закопано более 400 тел людей.

В свою очередь, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что в Изюмском районе Харьковской области обнаружили пять кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные. Сегодня, 16 сентября, около 9 утра уже началась эксгумация тел.

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