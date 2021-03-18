Жена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко и гражданская жена народного депутата Тараса Козака Наталья Лавренюк обжалуют в Верховном суде санкции, введенные против них Советом национальной безопасности и обороны.
Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе суда.
В частности, иск об обжаловании от Марченко поступил в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 16 февраля, а на следующий день аналогичный иск суд получил от Лавренюк.
Кроме того, 15 марта в суд поступил иск по обжалованию санкций от Международной коммерческой компании «EVIRER LTD (ОАЭ)». На следующий день Верховный Суд открыл производство по административному делу по этому иску, которое будет рассматривать на заседании 7 апреля.
Санкции против Медведчука, Козака и их жен: что известно
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций относительно народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Тараса Козака и восьми компаний, которые являются основателями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».
- Вещание этих телеканалов было прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Однако несмотря на запрет, эфиры продолжались на YouTube.
- После введения санкций гражданская жена Козака – Наталья Лавренюк, – а впоследствии и жена Виктора Медведчука – телеведущая Оксана Марченко попали в базу «Миротворца».
19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также гражданская жена Козака Наталья Лавренюк.
Марченко после введения санкций заявила, что вступает в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».
16 марта Виктор Медведчук подал иск об обжаловании санкций против себя.
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