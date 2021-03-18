Оксана Марченко и Наталья Лавренюк обратились с исками в Верховный Суд.

Жена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко и гражданская жена народного депутата Тараса Козака Наталья Лавренюк обжалуют в Верховном суде санкции, введенные против них Советом национальной безопасности и обороны.

Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе суда.

В частности, иск об обжаловании от Марченко поступил в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 16 февраля, а на следующий день аналогичный иск суд получил от Лавренюк.

Кроме того, 15 марта в суд поступил иск по обжалованию санкций от Международной коммерческой компании «EVIRER LTD (ОАЭ)». На следующий день Верховный Суд открыл производство по административному делу по этому иску, которое будет рассматривать на заседании 7 апреля.

Санкции против Медведчука, Козака и их жен: что известно

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Автор: Катерина Комолова