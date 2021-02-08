Украинскую телеведущую и жену политического деятеля Виктора Медведчука Оксану Марченко добавили в черный список сайта «Миротворец».
Читайте такжеВ миссии ООН призвали Раду закрыть сайт "Миротворец"На сайте отмечается, что Марченко попала в базу за «финансирование террористов и российских оккупантов», «отрицание российской агрессии», «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины», «в попытках легализации оккупации АР Крым».
Кроме того, телеведущей вменяется незаконная коммерческая деятельность в оккупированном Крыму и участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории Украины.
На сайте Оксану Марченко также назвали «противником независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ».
Сама телеведущая публично пока не комментировала свое внесение в базу сайта «Миротворец».
Санкции против телеканалов Медведчука: что известно
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций относительно народного депутата от партии ОПЗЖ Тараса Козака и восьми компаний, которые являются основателями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».
- Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Однако несмотря на запрет, эфиры продолжаются на YouTube.
- Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что телеканалы «NewsOne», «ZIK» и «112 Украина» финансировались со стороны Российской Федерации, а их блокировка «не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова».
- После введения санкций в базу «Миротворца» уже попала гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк.
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