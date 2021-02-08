На сайте звездной телеведущей среди прочего приписывают «финансирование террористов и российских оккупантов», а также «отрицание российской агрессии».

Украинскую телеведущую и жену политического деятеля Виктора Медведчука Оксану Марченко добавили в черный список сайта «Миротворец».

Читайте такжеВ миссии ООН призвали Раду закрыть сайт "Миротворец"На сайте отмечается, что Марченко попала в базу за «финансирование террористов и российских оккупантов», «отрицание российской агрессии», «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины», «в попытках легализации оккупации АР Крым».

Кроме того, телеведущей вменяется незаконная коммерческая деятельность в оккупированном Крыму и участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории Украины.

На сайте Оксану Марченко также назвали «противником независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ».

Сама телеведущая публично пока не комментировала свое внесение в базу сайта «Миротворец».

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Автор: Катерина Комолова