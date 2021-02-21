Решение СНБО о вводе санкций против Виктора Медведчука и его окружения касается восьми физических и 19 юридических лиц.
Полные списки попавших под санкции субъектов указаны в приложениях 1 и 2 к решению СНБО от 19 февраля. Документы опубликованы на сайте президента Украины.
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Список физлиц, попавших под санкции 19 февраля
- Вацковский Константин Борисович, гражданин РФ,
- Донченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ,
- Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины,
- Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ,
- Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины,
- Масленок Александр Николаевич, гражданин РФ,
- Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины,
- Попов Михаил Юрьевич, уроженец г. Петропавловск-Камчатский Камчатского края РФ, проживает в г. Краснодаре Краснодарского края, доктор социологических наук, главный редактор всероссийского научного журнала "Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки".
В списке юридических лиц, попавших под санкции 19 февраля, есть компании, зарегистрированные на Виргинских островах, российские предприятия и Севастопольский государственный университет. Под санкции попала и компания, управляющая известной сетью магазинов "Спортматер".
Список Юрлиц, попавших под санкции 19 февраля
- EVIRER LTD (Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE)
- GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Trident Chambers PO Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- KLODIUS INVESTMENTS LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- SANDGATE COMMERCE LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- WHPA AVIA LTD (Quijano Chambers, po box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", РФ, г. Москва
- Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", РФ, Ростовская область, г. Новошахтинск
АО "Фармацевт плюс" (Акционерное общество "Фармацевт плюс"), Ростов-на-Дону
- Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd", Сингапур, Оуэ Даунтаун.
- Общество с ограниченной ответственностью "Дон Экспорт", РФ, Ростовская обл., г. Донецк
- Общество с ограниченной ответственностью "ИСС-Софт", РФ, г. Москва
- Общество с ограниченной ответственностью "ИндаСофт", РФ, Москва
- Общество с ограниченной ответственностью "Роузвуд Шиппинг", РФ, г. Ростов-на-Дону
- Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Донские Угли", РФ, г. Ростов-на-Дону
- Общество с ограниченной ответственностью "Биотэк", РФ, г. Москва.
- Общество с ограниченной ответственностью "Гемодженикс", РФ, г. Москва
- Общество с ограниченной ответственностью "Медоборудование", РФ, г. Москва.
- Общество с ограниченной ответственностью "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, г. Севастополь.
Санкции против Медведчука
- 19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.
- Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.
- Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания «Прикарпатзападтранс».
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