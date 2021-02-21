Под санкции попали российские предприятия и компания-управитель сети магазинов "Спортмастер".

Решение СНБО о вводе санкций против Виктора Медведчука и его окружения касается восьми физических и 19 юридических лиц.

Полные списки попавших под санкции субъектов указаны в приложениях 1 и 2 к решению СНБО от 19 февраля. Документы опубликованы на сайте президента Украины.

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Список физлиц, попавших под санкции 19 февраля

Вацковский Константин Борисович, гражданин РФ,

Донченко Виталий Валерьевич, гражданин РФ,

Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины,

Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ,

Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины,

Масленок Александр Николаевич, гражданин РФ,

Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины,

Попов Михаил Юрьевич, уроженец г. Петропавловск-Камчатский Камчатского края РФ, проживает в г. Краснодаре Краснодарского края, доктор социологических наук, главный редактор всероссийского научного журнала "Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки".

В списке юридических лиц, попавших под санкции 19 февраля, есть компании, зарегистрированные на Виргинских островах, российские предприятия и Севастопольский государственный университет. Под санкции попала и компания, управляющая известной сетью магазинов "Спортматер".

Список Юрлиц, попавших под санкции 19 февраля

EVIRER LTD (Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE)

GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Trident Chambers PO Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands)

KLODIUS INVESTMENTS LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)

SANDGATE COMMERCE LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)

WHPA AVIA LTD (Quijano Chambers, po box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands)

Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", РФ, г. Москва

Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", РФ, Ростовская область, г. Новошахтинск

АО "Фармацевт плюс" (Акционерное общество "Фармацевт плюс"), Ростов-на-Дону

Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd", Сингапур, Оуэ Даунтаун.

Общество с ограниченной ответственностью "Дон Экспорт", РФ, Ростовская обл., г. Донецк

Общество с ограниченной ответственностью "ИСС-Софт", РФ, г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью "ИндаСофт", РФ, Москва

Общество с ограниченной ответственностью "Роузвуд Шиппинг", РФ, г. Ростов-на-Дону

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Донские Угли", РФ, г. Ростов-на-Дону

Общество с ограниченной ответственностью "Биотэк", РФ, г. Москва.

Общество с ограниченной ответственностью "Гемодженикс", РФ, г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью "Медоборудование", РФ, г. Москва.

Общество с ограниченной ответственностью "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ, Нижегородская область, г. Дзержинск

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, г. Севастополь.

Санкции против Медведчука

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания «Прикарпатзападтранс».

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Автор: УНИАН