Отмечается, что в интернатах, откуда россияне вывозят детей, находятся не только сироты – у многих есть опекуны и родители.

Россияне продолжают незаконно депортировать украинских подростков на территорию РФ. В частности захватчики вывозят детей из пансионатов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что враг вывез детей из психоневрологического дома-интерната на Херсонщине. Их отправили в российскую Пензу, а именно в пансион "Дом Вероники".

"Переезд курировала Мария Львова-Белова, которая находится в международном розыске именно за политику геноцида", – говорится в сообщении.

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Примечательно, что в интернатах находятся не только сироты. У многих детей есть опекуны и родители.

"В большинстве случаев детей вывозят без согласия и несмотря на наличие у этих подростков родственников в свободной Украине", – отметили в ЦНС.

Похищение украинских детей Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия активно вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий. Речь идет о тысячах маленьких украинцев. Они оказываются на территории России, а также Беларуси. Некоторых незаконно отдают на усыновление в российские семьи, даже несмотря на то, что в Украине у них есть родители или другие родственники.

Известно, что только в Беларусь незаконно вывезли около 2400 украинских детей. На территории страны нашли 13 центров, где размещали похищенных украинцев.

В Госдепе США подчеркнули, что дети, которых россияне вывезли с оккупированных территорий Украины в Беларусь, остаются очень уязвимыми к торговле людьми. В настоящее время Вашингтону неизвестно, эксплуатируются ли дети, поэтому правительство продолжает отслеживать ситуацию.

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