В октябре 2022 года, перед сдачей российскими военными Херсона, волонтеры центра Мильской вместе с МЧС России участвовали в вывозе детей из Херсонской области.

К вывозу украинских детей из Херсонской области в Россию вероятно причастна руководитель Российского фонда "Архистратига Михаила", председатель попечительского совета "Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям" Елена Мильская,

Об этом сообщает издание "Проект", утверждая, что Мильская является женой главы МЧС России Александра Куренкова.

Как пишет "Проект", Мильская участвовала в операциях по вывозу украинских детей из Херсонской области в оккупированный Крым и Краснодарский край России. Журналисты отмечают, что этот вывоз был недобровольным.

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"В октябре 2022 года, перед сдачей российскими военными Херсона, волонтеры центра Мильской вместе с МЧС России участвовали в вывозе детей из Херсонской области, переправляя их из Крыма в Краснодарский край. О том, что вывоз детей были насильственным, рассказывал журналистам директор Центра социально-психологической реабилитации в селе Степановка (Херсонская область) Владимир Сагайдак: "Мне сказали, что если будет какое-то сопротивление, приедут солдаты, упакуют нас вместе с детьми и увезут. Я не думаю, что мы можем что-то сделать против автоматов. Так что деваться было некуда. Мне сказали, что детей вывезли в Геническ — солгали. Их вывезли в Крым, Краснодарский край, город Анапу", – говорится в статье.

Кроме того, отмечает издание, Мильская является основательницей сети военной подготовки детей - "Центров развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи", имеющей 12 филиалов - от оккупированного Донецка до Салехарда.

Обучение рассчитано в первую очередь на школьников 14-18 лет, где им дают основы огневой, инженерной, физической и психологической подготовки, управления беспилотными аппаратами, тактической медицины.

Также издание рассказывает, что Мильская "выступает за традиционные семейные ценности, цензуру в интернете, клеймит ЛГБТ, западные ценности и светское образование", одновременно получая доходы в миллиарды рублей, "записанные на пожилых родителей", является обладательницей дорогой недвижимости, автомобилей, аксессуаров и одежды.

В частности, она владеет недвижимостью на Рублевском шоссе (один из домов издание оценивает в 600 миллионов рублей) и автомобилями, общая стоимость которых оценивается в 80 миллионов.

Депортация украинских детей

После захвата определенных территорий Украины в 2022 году российские захватчики активно вывозили детей на территорию РФ и Беларуси. В частности, в центры перевоспитания и для усыновления в российские семьи. Как заявляют правозащитники, с временно оккупированных территорий российские захватчики собираются вывезти в РФ 50 тысяч детей.

Ранее Международный криминальный суд Гааги выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за незаконный вывоз украинских детей.

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