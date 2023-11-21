В США назвали Беларусь соучастницей российской военной агрессии.

Украинские дети, которых вывезли захватчики с оккупированных территорий в Беларусь, остаются очень уязвимыми к торговле людьми.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге, что Штаты следят за развитием событий, сообщает Голос Америки. В настоящее время Вашингтону неизвестно, будут ли дети эксплуатироваться дальше, поэтому правительство продолжает отслеживать ситуацию.

"Беларусь является соучастницей российской военной агрессии. Это не бескорыстная третья страна, которая предоставляет убежище детям во время конфликта. Подобные операции непропорционально нацелены на уязвимых детей, в частности, вероятно, сирот, детей с ограниченными возможностями, детей из малообеспеченных семей и детей украинских военных", - рассказал Миллер.

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Однако спикер Госдеп не ответил на вопрос, стоит ли в связи с этим Международному уголовному суду выдать ордер на арест белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Похищение украинских детей

Как ранее сообщал УНИАН, в Беларуси нашли 13 центров для похищенных из Украины детей.

По словам омбудсмена, РФ реализует самый массовый сценарий похищения украинских детей.

Кроме того, они проводят "зомбирование" украинских детей своей пропагандой.

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