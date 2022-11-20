Россияне ломали калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома

Российские оккупанты запрещают детям учится в украинских школах. В одной из громад Херсонской области россияне проводят подомовые проверки.

По словам главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, во временно оккупированной Мирненской громаде захватчики врываются в дома украинцев, у которых есть дети школьного возраста.

"Оккупанты ломали закрытые калитки, чтобы войти во двор, и выбивали двери в дома. Таким образом, они проверяли, не учатся ли дети онлайн с помощью гаджетов в украинских школах", - написал Янушевич в Telegram.

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Ситуация в Херсонской области - что известно

Вооруженные силы Украины в конце лета пошли в контрнаступление, в том числе и в Херсонской области. К концу октября украинские воины освободили более 80 населенных пунктов, а 11 ноября в Херсон зашли украинские спецподразделения.

В министерстве обороны Великобритании сообщили, что российские захватчики довольно упорядоченно отступали, но бросили десятки единиц техники. Они ее повредили, чтобы она не досталась украинским военным.

В послдение дни россияне начали обстреливать Хероснскую область. Так, оккупанты ударили по гуманитарному пункту в Белозерке, в результате ранения получили пять человек.

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