Силы захватчиков расколоты, считают в британской разведке.

Российские захватчики довольно упорядоченно недавно отступали с правобережье Херсонской области.

Противник потерял во время отступления десятки единиц техники, а не сотни, сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на сведения разведки.

По данным британской разведки, оккупанты повредили немало оставленной техники, чтобы она не досталась украинским военным.

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"Недавнее отступление РФ с западной части Херсонской области осуществлялось достаточно упорядоченно, по сравнению с предыдущими масштабными отступлениями россиян в течение войны... этот относительный успех, вероятно, частично объясняется более эффективным единым оперативным командованием под руководством генерала Сергея Суровикина", - говорится в сообщении.

В разведке добавили, что вражеские силы все равно расколоты из-за плохого руководства нижнего и среднего звена, а также в связи с практикой сокрытия реального положения дел.

Отступление российских войск с части Херсонской области - важнейшие новости

Армия Украины с конца лета начала активно вытеснять захватчиков из ряда регионов. Сначала была освобождена почти вся Харьковская область, там противники оставили очень много техники.

Наши воины также активно шли вперед в Херсонской области. По состоянию на конец октября были освобождены более 80 населенных пунктов.

9 ноября стало известно, что РФ решила перебросить своих прихвостней с правобережья Херсонской области на левобережье из-за серьезных проблем со снабжением.

Уже через несколько дней - 11 числа, в Херсон зашли украинские спецподразделения.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов говорил, что захватчики в панике покидали правобережье, был хаос.

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