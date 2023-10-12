"Священники" из русской церкви собирают данные о патриотически настроенных прихожанах и священнослужителях.

На временно оккупированных на территории Украины россияне продолжают притеснять религиозные общины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, враг принудительно включает религиозные общины УПЦ МП в состав Русской Православной церкви. "Тех священников, которые отказываются идти на сотрудничество с врагом, при этом заменяют на командированных оккупантов из РПЦ", - сказано в сообщении.

Кроме этого, представители РПЦ также занимают должности в других церковных громадах на ВОТ, например, в захваченных храмах Православной церкви Украины. При этом, собивное внимание уделяется Мариуполю.

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В ЦНС отмечают, что "священники" из РПЦ также занимаются агентурной деятельностью на временно оккупированных территориях, собирая данные о патриотически настроенных прихожанах и священнослужителях. Эти данные они передаются российским спецслужбам.

"Все оккупанты понесут наказание за свои преступления против украинского народа, независимо от того, носят ли они костюм, рясу или военную форму", - отмечают в ЦНС.

Коллаборационная дейльность УПЦ МП

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде собрали необходимое количество подписей за рассмотрение вопроса запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата.

226 подписей народных депутатов собрано за обращение к председателю ВРУ Руслану Стефанчуку О внесении в зал на голосование запрета московской церкви. Ранее Стефанчук заявлял, что в парламенте нет 226 голосов за принятие решения о запрете московской церкви.

СБУ постоянно обнаруживает священников УПЦ МП, которые сотрудничают с врагом.

В частности, Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию (Денис Снигирев), который во время домашнего ареста на время расследования предыдущих преступлений разжигал религиозную вражду, сообщили в октябре об еще одном подозрении по фактам отрицания вооруженной агрессии РФ и распространения призывов к межконфессиональной вражде. Тогда суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста и приступил к рассмотрению материалов производства по существу. Однако, это не остановило клирика, и в собственном доме он начал записывать провокационные видео, в которых повторял кремлевские нарративы о религиозных общинах в Украине.

В сентябре клирику Украинской православной церкви Московского патриархата в Житомирской области, который раздавал верующим кремлевские "агитки", сообщено о подозрении.

СБУ совместно с Национальной полицией собрала доказательную базу в отношении настоятеля церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП, который разжигал религиозную ненависть.

Клирик массово распространял прокремлевские листовки и брошюры среди священников и прихожан религиозной общины Житомирщины. Во вражеских "агитках" их авторы изображали войну в Украине как "внутренний гражданский конфликт" и отрицали вооруженную агрессию РФ против Украины.

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