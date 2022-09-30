Такие котельные могут работать только в домах с неповрежденными сетями, а таких в городе почти нет.

Оккупанты завезли в Мариуполь накануне отопительного сезона четыре передвижные котельные для картинки в пропагандистских СМИ.

Как сообщила Мариупольский городской совет, завоз таких котельных свидетельствует о полном провале подготовки к отопительному сезону.

"Несмотря на решительные обещания, коллаборационная администрация не смогла заменить поврежденную ими же газовую сеть и котельные. Понимая это, решили хоть как-то успокоить жителей. Поэтому завезли четыре так называемые передвижные котельные. Обещают подключить к ним школы и детские сады. Говорят, что ожидают еще такие установки, которые якобы подключат к домам. Но передвижные котельные могут работать только в тех домах, где нет проблем с сетью. Таких домов в Мариуполе почти нет", - отмечает горсовет.

Видео дня

Как отмечается, 90% всех многоэтажек так или иначе были повреждены оккупантами в результате обстрелов.

Более того, мобильных котельных ничтожно мало, чтобы "обогреть" весь город.

"Передвижные котельные - очередная картинка для пропагандистских СМИ. Мариупольцы в очередной раз будут выживать, полагаясь на собственные силы", - констатирует горсовет.

Оккупация Мариуполя

В 2014 году Мариуполь в течение месяца находился под контролем боевиков "ДНР", однако затем город освободили.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину российские захватчики окружили Мариуполь и длительное время обстреливали из тяжелой артиллерии и наносили авиационные и ракетные удары, после чего разрушили и захватили город.

По словам мэра Мариуполя россияне убили вдвое больше мариупольцев, чем немцы во время Второй мировой.

15 июня стало известно, что во время боев за Мариуполь украинские военные уничтожили более 6 тыс. российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: