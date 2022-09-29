По его приказу российские военные разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, а также убивали гражданских в Мариупольском районе.

СБУ установила личность российского военнослужащего, отдавшего приказ захватить украинский Мариуполь и штурмовать "Азовсталь".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Военным преступником оказался командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

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"По данным следствия, с февраля 2022 года он руководил захватом территорий Донецкой области и лично принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. В его подчинение входят: "1-й армейский корпус народной милиции", ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований "ДНР", батальон танковый и "Сомали", разведбатальон "Спарта" и подразделения ЧВК Вагнер", - отметили в ведомстве.

Кроме того, Мордвичев непосредственно осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях. Так, он приказал захватить Мариупольский район. По указке этого генерала российские военные разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей.

"Находясь на территории оккупированной части Мариуполя, Мордвичев провел совещание с Кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокирования и последующего штурма "Азовстали" с безжалостным убийством украинцев, которые оставались внутри", - добавили в СБУ.

Зверства против военных ВСУ и гражданского населения оккупационные войска совершали также при его непосредственном руководстве.

Сейчас Мордвичеву сообщено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и других тяжких последствий);

ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военный действий);

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору).

Оккупация Мариуполя

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Мариуполь в течение месяца находился под контролем боевиков "ДНР", однако затем город освободили.

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину российские захватчики окружили Мариуполь и длительное время обстреливали из тяжелой артиллерии и наносили авиационных и ракетных ударов, после чего разрушили и захватили город.

По словам мэра Мариуполя россияне убили вдвое больше мариупольцев, чем немцы во время Второй мировой.

15 июня стало известно, что во время боев за Мариуполь украинские военные уничтожили более 6 тыс. российских оккупантов.

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