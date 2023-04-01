Благодаря этому россияне избавятся от тех, кто может свидетельствовать в судах об их преступлениях.

Оккупанты планируют ликвидировать местных коллаборантов при отступлении из города Васильевка Запорожской области.

Об этом в Telegram сообщило партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш", ссылаясь на информацию от военнослужащего 429-го мотострелкового полка вражеской армии. "При возможном отступлении с Васильевки Запорожской области будет зачистка местных коллаборантов с числа администрации города и личного состава местного РОВД", - сказано в сообщении.

Активисты добавили, что таким образом оккупанты достигнут нескольких целей: зачистят людей, которые много знают и могут свидетельствовать в судах; дискредитируют Украину, обвинив ее в этом преступлении.

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Ликвидация организатора пыточных в Херсонской области Москаленко - что известно

18 марта стало известно о гибели местного коллаборанта, владельца новокаховской охранной фирмы Сергея Москаленко.

Его автомобиль был взорван 17 марта вечером после того, как он отъехал от здания поселкового совета Юбилейного Херсонского района.

Москаленко был организатором пыточных в Херсонской области.

Война новости - ситуация на оккупированных территориях

Россияне превратили оккупированные территории Украины в тюрьму, а отдельные населенные пункты – в тюремные камеры. Как отметил мэр Мелитополя Иван Федоров, российские войска не дают людям выехать со временно оккупированных территорий.

Кроме того, захватчики продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях. Чтобы заставить украинцев брать российский паспорт, людям угрожают физической расправой и пытают тех, кто не желает выполнять приказы оккупантов. Россияне неоднократно проводили показательные наказания, мужчинам надевали мешок и бросали в окопы.

По данным СМИ, Российская Федерации незаконно переписала на себя не менее 1150 компаний, которые ранее находились в украинской юрисдикции.

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