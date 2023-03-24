Россияне устроили настоящий "дележ" заводов, агрохолдингов, рынков, ТЦ и других площадок для ведения бизнеса - их либо переориентируют на российский рынок, либо используют для снабжения армии РФ.

Российская Федерации незаконно переписала на себя не менее 1150 компаний на временно оккупированных территориях Украины, которые ранее находились в украинской юрисдикции.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Новая газета Европа". СМИ обнаружили, что порядка 80% этих компаний ранее фигурировали в реестре юрлиц Украины, но теперь они переведены в российскую юрисдикцию.

Речь идет о предприятиях разного профиля, начиная от заводов, агрохолдингов и предприятий пищевой промышленности, и заканчивая аптеками, ТЦ, рынками, магазинами, а также другими площадками для ведения бизнеса.

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Журналисты отмечают, что новыми "владельцами" компаний, преимущественно, значатся граждане РФ. В основном речь идет о предпринимателях из Москвы, Ростовской области и Крыма. Также СМИ говорят, что одной из "собственниц" бизнеса на временно оккупированных территориях Украины, вероятно, стала Елена Козенко (жена бывшего депутата Госдумы Андрея Козенко).

При этом среди 1150 компаний, которые перешли из украинской юрисдикции в российскую, лишь в 260 случаях указан собственник. По мнению гендиректора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Ильи Шуманова, это связано с попытками "предпринимателей" избежать санкций.

Также журналисты пояснили, что схема присвоения украинского имущества россиянами весьма проста: местные "власти" просто объявляют о том, что оно "ничейное", после чего активы заново регистрируют в российской налоговой на имя нового владельца или в качестве госсобственности РФ. Такие случаи уже были в июне на временно оккупированной территории Запорожской области - тогда ставленники РФ объявили о "национализации" бизнеса, владельцы которого не зарегистрировались в российской налоговой.

Помимо этого, журналисты приводят слова мэра Мелитополя Ивана Федорова, который ранее уже рассказывал о подобной "схеме" россиян.

"Чтобы доказать право собственности, нужно принести документы, но это не гарантирует, что имущество не отнимут. Захотели - забрали, не захотели - не забрали", - заявил он.

Издание "Новая газета Европа" пишет, что в лучшем случае украинские компании просто переориентируют работать на российский рынок, однако чаще всего - их присоединяют к конвейеру "военной машины" лидера РФ Владимира Путины. К примеру, предприятие "Бердянские жатки", которое ранее выпускало на рынок сельхозтехнику, теперь делают противотанковые ежи и печи-буржуйки для российской армии, пишут СМИ.

Россия уничтожает и крадет зерно у Украины

Напомним, что в рамках своего мародерства против украинского государства войска РФ отметились масштабными кражами украинского зерна.

По состоянию на начало декабря оккупанты вывезли с Украины не менее 6 млн тонн пшеницы. По данным NASA Harvest, такой "урожай" россиян обошелся Украине примерно в 1 миллиард долларов убытков.

Недавно советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как оккупанты, уже даже не продают, а просто уничтожают украинское зерно. Он опубликовал ролик, в котором видно, как россияне проезжают колесами по рассыпанной пшенице. По предположению чиновника, они уничтожили не менее 20 тонн зерна.

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