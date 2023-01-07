Российские войска не дают людям выехать со временно оккупированных территорий.

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что россияне превратили оккупированные территории Украины в тюрьму, а отдельные населенные пункты – в тюремные камеры.

Как он отметил в Телеграм, российские войска не дают людям выехать со временно оккупированных территорий. Так, около месяца назад россияне закрыли выезд из оккупированных частей Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в сторону Запорожья.

"Выехать из оккупации – как выиграть в лотерее. За месяц из 4-х областей, где в мирное время проживало более 9 миллионов человек, в Запорожье вырвалось всего 4 человека", – подчеркнул Федоров.

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Кроме того, в отдельных населенных пунктах Запорожской области оккупанты ввели круглосуточные комендантские дни. Местному населению не разрешают выходить из дома даже за продуктами и лекарствами. Людей также заставляют оформлять пропуски для передвижения между оккупированными городами и селами.

"Приоритетом является освобождение не только территорий Украины, но и сотен тысяч украинцев, ставших узниками страны-террориста России", – отметил мэр Мелитополя.

Ситуация на оккупированных территориях

В Центре национального сопротивления сообщили, что точечные удары украинских защитников по местам сосредоточения российских военных и командования заставляют оккупантов сходить с ума от паранойи. Из-за этого россияне усилили репрессивную машину на захваченных землях.

В то же время, украинские партизаны продолжают действовать на оккупированных территориях. Вечером 6 января возле временно оккупированного Счастья Луганской области с помощью самодельного взрывного устройства они уничтожили железнодорожное полотно на участке между Луганском и селом Лантратовка. Эта ветка железной дороги использовалась россиянами для транспортировки военной техники, личного состава и боеприпасов.

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