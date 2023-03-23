Отмечается, что основой для будущей мобилизации в ряды вражеской армии станут подростки 2006 года рождения.

Российские оккупанты продолжают подготовку к новой волне мобилизации на временно захваченных территориях Донецкой области. В частности, для этого было создано 23 "военкомата".

"Так, еще 18 февраля Денис Пушилин, который считает себя руководителем Донецкой области, издал указ о постановке на учет юношей 2006 года. Задачи должны выполнить созданные для этого 23 "военкомата", – сообщили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что именно эти юноши, которые должны пройти медкомиссию до конца марта, станут основой для будущей мобилизации в ряды вражеской армии. На оккупированной части региона уже почти нет свободных лиц для призыва.

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"Заметим, что мобилизация на захваченных землях в любой форме является нарушением 51 ст. Женевской конвенции, и фактически этот приказ является доказательством очередного преступления оккупантов на ВОТ. При этом, именно Пушилин своей подписью ставит себя ответственным за преступление и следовательно в будущем понесет ответственность", – подчеркнули в Центре.

Мобилизация на временно оккупированных территориях

В оккупированных районах Луганской области россияне планируют мобилизовать всех мужчин призывного возраста. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что в первую очередь призвать планируют тех, кто получил российские паспорта.

В то же время во временно оккупированном Крыму россияне вербуют в ряды оккупационных войск пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы.

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