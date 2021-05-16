Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон учредил должность специального представителя по вопросам прав ЛГБТ.
Им станет член палаты лордов британского парламента Ник Герберт, говорится в сообщении на сайте государственного сектора Соединенного Королевства, опубликованном в воскресенье, 16 мая.
Отмечается, что Герберт возглавит "усилия по отстаиванию равенства ЛГБТ" в Британии и за рубежом, а также будет председательствовать на конференции "Быть собой - безопасно: глобальная конференция по вопросам равенства" в июне 2022 года.
"Борьба с домогательствами и насилием в отношении ЛГБТ - это наш манифест, и проведение первой глобальной конференции правительства Великобритании по ЛГБТ позволяет нам продвигать равенство на международной арене", - говорится в сообщении.
Читайте такжеОтвет на дискриминацию секс-меньшинств в Польше и Венгрии: Европарламент объявил Евросоюз "зоной свободы ЛГБТ"Премьер Джонсон заявил, что всегда очень гордился тем, что живет в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных, когда речь идет о равенстве ЛГБТ.
"Свобода любить того, кого вы хотите, - ключевая британская ценность и жизненно важный компонент любой демократии", - сказал глава правительства.
Сам Герберт отметил, что привержен делу продвижения прав ЛГБТ во всем мире, а также с нетерпением ждет того, чтобы продолжить заниматься этим в своей новой роли.
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