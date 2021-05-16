Он будет заниматься защитой прав ЛГБТ-сообщества как внутри страны, так и за рубежом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон учредил должность специального представителя по вопросам прав ЛГБТ.

Им станет член палаты лордов британского парламента Ник Герберт, говорится в сообщении на сайте государственного сектора Соединенного Королевства, опубликованном в воскресенье, 16 мая.

Отмечается, что Герберт возглавит "усилия по отстаиванию равенства ЛГБТ" в Британии и за рубежом, а также будет председательствовать на конференции "Быть собой - безопасно: глобальная конференция по вопросам равенства" в июне 2022 года.

"Борьба с домогательствами и насилием в отношении ЛГБТ - это наш манифест, и проведение первой глобальной конференции правительства Великобритании по ЛГБТ позволяет нам продвигать равенство на международной арене", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОтвет на дискриминацию секс-меньшинств в Польше и Венгрии: Европарламент объявил Евросоюз "зоной свободы ЛГБТ"Премьер Джонсон заявил, что всегда очень гордился тем, что живет в стране, которая является одной из самых прогрессивных и либеральных, когда речь идет о равенстве ЛГБТ.

"Свобода любить того, кого вы хотите, - ключевая британская ценность и жизненно важный компонент любой демократии", - сказал глава правительства.

Сам Герберт отметил, что привержен делу продвижения прав ЛГБТ во всем мире, а также с нетерпением ждет того, чтобы продолжить заниматься этим в своей новой роли.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова