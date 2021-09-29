Искусственный интеллект с вероятностью 91,78% назвал полотно "Самсон и Далила" лишь копией оригинала, написанного Рубенсом в XVII веке.

Всемирно известное полотно кисти Питера Пауля Рубенса "Самсон и Далила", оригинал которого, как считается, выставлен в Национальной галерее Лондона, с огромной долей вероятности является подделкой.

Об этом сообщает The Guardian.

К соответствующему выводу пришли участники швейцарского проекта Art Recognition, проанализировав картину при помощи нейросетей.

Несколько раз сравнив эту картину с 148 другими картинами Рубенса, искусственный интеллект каждый раз приходил к выводу, что на 90% или даже больше ее написал не этот фламандский художник.

"Система искусственного интеллекта с вероятностью 91,78% оценивает "Самсона и Далилу" не как оригинальные произведения Рубенса", - говорится в резюме исследователей.

Читайте такжеВ Германии на мусорке нашли картины 17 века (фото)Лондонская национальная галерея приобрела это полотно на аукционе Christie's еще в 1980 году за 2,5 млн фунтов стерлингов (около 3,3 млн долларов) - рекордной для того времени цене. На сегодняшний день это эквивалентно 6,6 млн фунтов стерлингов, хотя в действительности выручить за нее можно будет значительно больше, поскольку в 2002 году картину Рубенса "Избиение младенцев" продали за рекордные 49,5 млн фунтов стерлингов.

В то же время, нейросеть подтвердила, что другая картина из Национальной галереи - "Вид на Хет Стин ранним утром" - на 98,76% является произведением кисти Рубена.

Стоит отметить, что некоторые эксперты уже давно утверждают, что "Самсон и Далила" является лишь репликой оригинала, написанного Рубенсом в 1608-1609 годах для его покровителя Николааса Рококса. В 1640 году картина исчезла, но была найдена в 1926 году.

Напомним, этим летом на аукционе Christie's за 8,9 млн фунтов стерлингов продали набросок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи.

Автор: Станислав Кожемякин