Его купили за 8,9 млн фунтов стерлингов (около $12,3 млн). Это рекордная сумма для произведения итальянского художника.

На аукционе Christie's продали набросок головы медведя, сделанный Леонардо да Винчи.

Его купили за 8,9 млн фунтов стерлингов (около $12,3 млн). Это рекордная сумма для произведения итальянского художника.

«Рисунок является изящным свидетельством непревзойденного мастерства Леонардо да Винчи в качестве чертежника»,— говорится в сообщении аукционного дома в Twitter.

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Набросок представляет собой изображение размером 7x7 см, выполненное серебряным карандашом на розово-бежевой бумаге. Он был сделан в первой половине 1480-х годов. Это одно из немногих подписных произведений художника.

Покупатель рисунка не раскрывается. Прошлый рекорд был поставлен за работу Леонардо да Винчи «Лошадь и всадник», ее купили за 8,1 млн фунтов стерлингов, передает kommersant.

#AuctionUpdate Leonardo da Vinci's 'Head of a bear' achieved £8,857,500 in The Exceptional Sale, setting a new #WorldAuctionRecord for a drawing by the artist. The drawing is an exquisite demonstration of #LeonardodaVinci's unsurpassed mastery as a draughtsman. #ClassicWeekLondonpic.twitter.com/d0Ja2Ualub — Christie's (@ChristiesInc) July 8, 2021

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Автор: Ирина Погорелая