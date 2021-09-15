В Ивано-Франковской области во время усиления карантина не будут переводить школы на дистанционное обучение.
Об этом рассказала глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.
По ее словам, когда область попадет в "желтую" зону эпидопасности, дистанционного обучения в ней не будет. Все учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, будут закрыты.
"С введением "желтой зоны" на территории области дистанционного обучения в школах не будет. Все образовательные учреждения, где вакцинировано менее 80%, закрываются на карантин", - заявила председатель ОГА.
Она призвала взрослых не медлить с вакцинацией.
"В очередной раз обращаюсь ко всем с просьбой позаботиться о собственном здоровье и провакцинироваться. Вся общественность края, родители и наши дети стремятся, чтобы обучение состоялось в обычном режиме", - отметила Онищук.
Ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что помощь на лечение COVID-19 могут получить только вакцинированные граждане.
Он также угрожал уволить невакцинированных против COVID-19 работников и дал им на прививку две недели. На это уже отреагировала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.
Обучение в школах и карантин в Украине
Согласно новым правилам, в случае усиления карантина работа учебных заведений будет зависеть от количества вакцинированных сотрудников.
Читайте такжеЛяшко рассказал, кто будет контролировать COVID-вакцинацию персонала в школах (видео)По словам министра образования Сергея Шкарлета, дистанционное обучение в школах Украины может быть введено в тех областях, которые относятся к "красной", "оранжевой" или "желтой" зонам карантина. При этом в случае выхода области из "зеленой" зоны учебные заведения смогут продолжать работать, если будет вакцинировано не менее 80% работников.
По словам замминистра, главного санитарного врача Игоря Кузина, родителям следует поднимать вопрос вакцинации среди учителей на педагогических советах, мониторить уровень охвата персонала учебного заведения, показывать собственный пример.
13 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина перейдет в "желтую" зону эпидемиологической опасности уже в ближайшее время.
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