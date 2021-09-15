У детей не будет возможности учиться дистанционно, а если в заведении вакцинировано менее 80% взрослых, его закроют.

В Ивано-Франковской области во время усиления карантина не будут переводить школы на дистанционное обучение.

Об этом рассказала глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.

По ее словам, когда область попадет в "желтую" зону эпидопасности, дистанционного обучения в ней не будет. Все учебные заведения, где вакцинировано менее 80% персонала, будут закрыты.

"С введением "желтой зоны" на территории области дистанционного обучения в школах не будет. Все образовательные учреждения, где вакцинировано менее 80%, закрываются на карантин", - заявила председатель ОГА.

Она призвала взрослых не медлить с вакцинацией.

"В очередной раз обращаюсь ко всем с просьбой позаботиться о собственном здоровье и провакцинироваться. Вся общественность края, родители и наши дети стремятся, чтобы обучение состоялось в обычном режиме", - отметила Онищук.

Ранее городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что помощь на лечение COVID-19 могут получить только вакцинированные граждане.

Он также угрожал уволить невакцинированных против COVID-19 работников и дал им на прививку две недели. На это уже отреагировала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.

Обучение в школах и карантин в Украине

Согласно новым правилам, в случае усиления карантина работа учебных заведений будет зависеть от количества вакцинированных сотрудников.

Читайте такжеЛяшко рассказал, кто будет контролировать COVID-вакцинацию персонала в школах (видео)По словам министра образования Сергея Шкарлета, дистанционное обучение в школах Украины может быть введено в тех областях, которые относятся к "красной", "оранжевой" или "желтой" зонам карантина. При этом в случае выхода области из "зеленой" зоны учебные заведения смогут продолжать работать, если будет вакцинировано не менее 80% работников.

По словам замминистра, главного санитарного врача Игоря Кузина, родителям следует поднимать вопрос вакцинации среди учителей на педагогических советах, мониторить уровень охвата персонала учебного заведения, показывать собственный пример.

13 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина перейдет в "желтую" зону эпидемиологической опасности уже в ближайшее время.

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Автор: Катерина Комолова