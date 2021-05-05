Замглавы образовательного комитета пояснил, что здесь много всем известных причин: сложность контроля, лень, отсутствие интернета, отсутствие контроля родителей, отсутствие социальной функции школы.

Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам образования Сергей Колебошин считает, что дистанционное обучение не улучшит уровень знаний. Также растет разрыв между уровнем образованности детей в городах и сельской местности.

Как сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" нардеп отметил, что, по результатам исследования Всемирного банка, во время карантина потеряно до 0,9 учебного года.

"Причина понятна - недостаточное качество обучения. Это не значит, что 90% знаний потеряно. Более точные измерения еще впереди. Точно знаю, что дистанционка не улучшит уровень знаний", - сказал парламентарий.

Замглавы образовательного комитета пояснил, что здесь много всем известным причин: сложность контроля, лень, отсутствие интернета, отсутствие контроля родителей, отсутствие социальной функции школы.

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"Также само образование поляризуется сильнее именно в нынешних условиях - разрыв между уровнем образованности детей в городах и сельской местности растет. По данным PISA, села в среднем отстают от городов на 2-2,5 года. То есть мы дали возможность на доступ к образованию, но отсутствует равноценное по качеству образование", - отметил он.

По словам депутата, не все общины могут правильно освоить средства, выделяемые государством на обеспечение дистанционки.

"Во времена карантина, когда в селе на 5 детей в семье один компьютер - учится кто-то один. Да и не у всех учителей есть ноутбуки. В этом году государство выделило 1 млрд грн антиковидной субвенции, где 20 млн грн пошли на средства защиты во время ВНО, а остальные на закупку ноутбуков учителям для дистанционного обучения", - рассказал нардеп.

Замглавы комитета добавил, что ноутбуки необходимо приобрести и детям, но "здесь необходима совместная работа и со стороны общин".

"Должно быть существенное софинансирование именно из местных бюджетов. Пока уровень образования страдает: не у всех есть технические возможности, и не все родители контролируют обучение", - подытожил он.

Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что с начала пандемии качество дистанционной формы обучения улучшилось. За этот год школы получили огромный опыт и немало новых рекомендаций для организации обучения.

Дистанционное обучение в школах: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко