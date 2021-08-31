Марцинкив поставил работникам горсовета ультиматум насчет вакцинации.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив грозится уволить невакцинированных от коронавируса COVID-19 работников городского совета и дал им на прививки две недели.

Работники исполнительного комитета горсовета должны быть на 100% вакцинированы, сообщил глава города в Facebook.

По его словам, "единственная отмазка" – когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку.

"...Нравится-не нравится, мы являемся примером для всех. Не хотите вакцинироваться – заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращение. Это людей мы можем мотивировать, призывать. А сотрудники городского совета должны быть вакцинированы. Даю две недели", – отметил Марцинкив.

Напомним, в Украине 24 февраля началась добровольная вакцинация от коронавируса. По состоянию на 30 августа в нашем государстве две дозы вакцины получили 3 722 707 человек.

В Министерстве экономики объяснили, что работодатели не имеют правовых оснований заставлять работников прививаться и привлекать их к дисциплинарной ответственности за отказ от иммунизации.

Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Присяжнюк