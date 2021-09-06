2021-2022 учебный год в Украине начался в привычном формате — дети начали посещение садов, школ, а студенты - учреждений высшего образования.

Министерство образования и науки Украины сообщает, что информация в социальных сетях о введении дистанционного обучения на территории всей Украины является недостоверной.

Как пояснили в пресс-службе МОН, в 2021/2022 учебном году образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется с неукоснительным соблюдением противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования на период карантина, утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача № 9, постановлением Кабинета министров Украины №1236, а также в соответствии с рекомендациями по организации работы учреждений общего среднего образования.

Напоминается, что в зависимости от эпидситуации на территории Украины устанавливаются уровни эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Уровень эпидемической опасности устанавливается одновременно на территории всех регионов решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по инициативе министра здравоохранения. Решение размещается на официальном информационном портале Кабинета министров Украины (по призванию).

Также по требованию Минздрава для очного обучения необходимо 80% привитых от COVID-19 сотрудников в коллективе учебного заведения (в случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемической опасности).

Вместе с тем в Министерстве здравоохранения отметили, что в зависимости от особенностей эпидемической ситуации в каждом регионе, форма обучения соискателей образования всех уровней в Украине может меняться.

Как пояснили в министерстве, учебный процесс может быть организован по одному из трех возможных сценариев. "Зеленый" уровень эпидемической опасности (низкий уровень заболеваемости) предусматривает, что посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме. Однако стоит помнить о противоэпидемических мероприятиях, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача Украины для дошкольных учреждений и учебных заведений.

"Желтый" и "оранжевый" уровни эпидемической опасности (средний уровень заболеваемости) предусматривают, что посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс обеспечивается разным формами: как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением правил дистанцирования и соблюдения противоэпидемических требований.

Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет учебного заведения в рамках действующего законодательства.

В то же время, при условии "красного" уровня эпидемической опасности (высокий уровень заболеваемости) посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала. Для других соискателей образования обучение происходит в других формах, в том числе дистанционно.

Как сообщал УНИАН, учебный 2021-2022 год в Украине начался в привычном формате — дети начали посещение садов, школ, а студенты учреждений высшего образования.

Напомним, сегодня, 6 сентября, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Игорь Кузин спрогнозировал, что из-за роста числа случаев коронавирусной болезни в ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны эпидопасности. Власти будут вынуждены ввести "желтую" зону, где будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов.

В то же время Кузин выразил мнение, что локдаун в Украине могут ввести не раньше ноября.

Дистанционное обучение в Украине: что стоит знать

Авторы: Леся Лещенко, Виктория Токарева