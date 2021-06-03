Прокуратура настаивала на пожизненном заключении.

Сегодня Одесский апелляционный суд отказался ужесточить наказание Николаю Тарасову, который осужден к 15 годам лишения свободы за совершенное в 2019 году убийство 11-летней жительницы поселка Ивановка Дарьи Лукьяненко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что 3 июня были рассмотрены апелляционные жалобы представителя потерпевшей стороны и Раздельнянской местной прокуратуры на приговор, вынесенный в январе Тарасову Раздельнянским районным судом Одесской области.

«Прокуратура требовала пожизненное заключение», - подчеркнули в пресс-службе.

Читайте такжеНа Волыни мужчина сжег себя в авто: не смог пережить разлуку с женой и сыном (фото)По результатам рассмотрения дела апелляционные жалобы не удовлетворены, приговор Раздельнянского райсуда оставлен без изменений.

В пресс-службе добавили, что у прокуратуры есть 3 месяца на подачу кассации.

«Решение будет принято после того, как получим полный текст решения апелляционной инстанции», - уточнили в пресс-службе.

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко

Как сообщал УНИАН, девочка пропала днем 13 июня 2019 года по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. Ребенка разыскивали сотни людей – сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Лукьяненко обнаружили в выгребной яме, по подозрению в убийстве задержали 22-летнего местного жителя Николая Тарасова.

Преступление квалифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом).

21 июня Тарасов был помещен в СИЗО, 22 ноября обвинительный акт направили в суд.

10 декабря в Раздельнянском суде Одесской области в ходе подготовительного заседания Тарасов заявил, что не убивал Лукьяненко, а признательные показания дал под давлением правоохранителей, в дальнейшем дело слушалось в закрытом режиме.

20 января 2021 годы перед оглашением приговора обвиняемый начал резать себе горло в зале суда. Позднее выяснилось, что он нанес себе незначительные повреждение, и после оказания ему медпомощи заседание продолжилось. Раздельнянский райсуд приговорил его к 15 годам тюрьмы, признав его виновным только по трем статьям Уголовного кодекса Украины – похищение, попытка изнасилования и умышленное убийство. По ст. 297 (надругательство над телом) Тарасов был оправдан.

Свое решение - 15 лет лишения свободы - суд мотивировал тем, что, исходя из европейской практики, злоумышленник должен не только понести наказание, а и получить возможность исправиться. Кроме того, суд удовлетворил частично гражданский иск отца убитой девочки. В частности, Тарасов должен возместить моральный вред в сумме 800 тыс. грн, а также материальный -35 тыс. грн, потраченные на похороны, и 1 тыс. 133 грн - расходы на топливо.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая