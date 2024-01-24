Чиновница подчеркнула, что в тылу есть много работы, которую могли бы выполнять женщины.

Депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос" Инна Совсун высказалась в поддержку мобилизации женщин, поскольку в Конституции не прописано, что защищать государство должны только мужчины. Однако речь идет о службе не непосредственно на фронте, но и в тылу.

"Нет популярного ответа на этот вопрос. Популярный ответ заключается в том, что женщин нельзя мобилизовать, и президент сказал, что не подпишет закон. (...) У нас в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или только женщины. Для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех", – сказала она в интервью Эмме Антонюк.

Более того, у нас есть много женщин, которые уже служат, добавила чиновница.

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"Моя позиция такова: если это необходимо для нужд обороны государства, если мы говорим, что без этого не вытягиваем – нет картины, где мы вытягиваем без женщин... И с точки зрения обеспечения справедливости. (...) Если это будет критически нужно для обороны государства, и у нас не будет кем заменить часть людей, которые служат в армии. При чем надо понимать, что вы говорите о службе непосредственно на передке, штурмовиками. Но на самом деле служба в армии это часто работа в тылу, и там часть работы женщины могли бы выполнять", – добавила депутат.

Мобилизация женщин: что говорят военные

Главный сержант одного из подразделений 129 бригады ТРО с позывным "Каспер" заявил, что женщинам не место на боевых позициях. В его понимании это некое "ноу-хау". При этом он заметил, что женщины в его подразделении тоже служат.

В свою очередь разведчица и боевой медик Ярина Черногуз высказалась в поддержку мобилизации женщин. По ее словам, они могут быть полезны на фронте. Черногуз добавила, что в соответствии с потребностью армии, можно мобилизовать около 100 тысяч женщин.

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