Служба образовательного омбудсмена ответила на самые распространенные вопросы родителей относительно будущего учебного процесса в условиях войны.

Уже через полтора месяца украинские школьники могут вернуться за парты. Но сейчас в обществе из-за полномасштабной войны в Украине продолжаются оживленные дискуссии, безопасно ли открывать школы. Согласно официальной позиции правительства и Министерства образования, учебные заведения Украины смогут открыть свои двери для офлайн обучения только при наличии укрытия.

Вместе с тем, родителей интересуют подробности такого учебного процесса в условиях войны в случае, если школы таки откроют.

Так, как сообщили в службе образовательного омбудсмена, учителя не смогут отпустить ребенка домой, по просьбе родителей, во время воздушной тревоги.

"В соответствии с пунктами 15-16 Порядка заполнения и пребывания в сооружениях фонда защитных сооружений гражданской защиты выход из защитного сооружения осуществляется только если поступила информация об отсутствии опасности (после уточнения ситуации в районе сооружения), а также в случаях вынужденной эвакуации", - сообщили в ведомстве.

По их данным вынужденная эвакуация из здания фонда защитных сооружений проводится, если:

произошло повреждение сооружения, что исключает дальнейшее пребывание в нем лиц, укрывающихся;

произошло затопление сооружения;

произошел пожар в здании и образовались в нем опасные концентрации вредных газов;

были достигнуты предельные параметры внутренней воздушной среды.

"Поэтому во время воздушной тревоги, чтобы не подвергать ребенка опасности, педагог не имеет права отпустить его домой даже по просьбе родителей", - отметили у омбудсмена.

Как писал УНИАН, граждане Украины просили президента Зеленского запретить обучение в учебных заведениях в формате офлайн до окончания военных действий. В петиции к главе государства отмечалось, что не все учебные заведения имеют бомбоубежища и пути эвакуации, а воздушные тревоги, что потревожат проведения уроков, будут срывать учебный процесс.

В ответе на петицию Владимир Зеленский не поддержал запрет очного обучения до конца военного положения и подчеркнул, что решение будут принимать местные власти. Он отметил, что государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада Украины, а реализуют ее правительство, другие центральные органы власти и органы местного самоуправления.

9 июня министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что обучение в офлайн-формате будет восстановлено только при условии наличия гарантий безопасности для участников образовательного процесса.

Вас также могут заинтересовать новости: