Оффлайн-формат обучения возможен только при условии гарантий безопасности для участников образовательного процесса, заявил министр образования Сергей Шкарлет

Обучение в офлайн-формате будет возобновлено только при условии наличия гарантий безопасности для участников образовательного процесса.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, об этом министр Сергей Шкарлет рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Учитывая то, что Министерство образования не имеет прямого менеджмента на школы, принимать решения по оффлайн- или онлайн-формату все-таки будут учредители, местные органы, руководители объединенных общин, военные администрации. И только при условии обеспечения безопасности для участников образовательного процесса может быть формат оффлайн", - подчеркнул министр.

На вопрос, хватит ли учителей для начала нового учебного года, министр сообщил, что недостатка учителей МОН пока не видит.

"Уехавшие учителя принимают участие в учебном процессе как волонтеры в тех странах, где находятся. Они привлечены к субботним школам, образовательным хабам, где украинских детей дополнительно погружают в украинский язык, культуру и историю", – рассказал Шкарлет.

По его словам, никто не отменял дистанционное образование, и учителям разрешено работать в полудистанционном формате.

Также министр призвал осторожно высказываться относительно обвинений в коллаборационизме учителей с так называемой самоназначенной властью на временно оккупированных территориях и сообщил, что оценка сотрудничества с оккупационными властями не является компетенцией Министерства образования и науки.

"Сейчас это лишь единичные случаи. Например, в Херсоне из 60 директоров школ только 2 согласились на такое сотрудничество. Со своей стороны министерство пытается тщательно работать с каждой из оккупированных территорий, пытаясь сделать все, чтобы каждый учитель получал заработную плату", – сказал Сергей Шкарлет.

Он добавил, что сегодня 37 общин из 310 остались без зарплаты, поскольку они являются временно оккупированными, однако на прошлой неделе невыплаченными заработные платы были в 48 ОТГ.

Министр отметил, что образовательная субвенция на выплату заработной платы ежемесячно перечисляется в полном объеме и вовремя. Заработная плата, несмотря на возможную пока задержку в выплате, сохраняется за каждым из учителей.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Шкарлет заявлял, что в Украине 10 тысяч педагогов не могут получить зарплаты из-за отсутствия руководителей образовательных учреждений, которые имеют цифровые подписи.