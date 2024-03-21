По словам президента, "мы должны быть дальнобойными, чтобы одолеть Путина, а не находиться в ситуации, когда сомнения относительно прочности Запада помогают этому сумасшедшему".

Путин должен проиграть - и это вопрос жизни и смерти для демократического мира. Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, когда Путин проиграет, демократический мир "получит хорошую перспективу на поколение вперед".

"Мы должны быть устойчивыми в отношении различных вызовов, мы должны быть дальнобойными, чтобы одолеть Путина, а не находиться в ситуации, когда сомнения относительно прочности Запада помогают этому сумасшедшему", - подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что провел встречу с советником президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

"Очень содержательный, вполне конкретный разговор и об оборонном взаимодействии, и о совместных политических результатах, которых должны достичь. Я благодарен Америке за поддержку нашего государства и людей, и это жизненно важно, чтобы американское лидерство оставалось крепким в защите международного правопорядка", - подчеркнул президент.

Помощь Запада Украине - последние новости

Нидерланды помогут Киеву с закупкой боеприпасов для F-16 и дронов. Речь идет о сумме в более чем 150 млн евро.

Также в Минобороны страны сообщили, что отправят ранее обещанные истребители F-16 в Румынию для подготовки украинских и румынских пилотов.

Ранее УНИАН сообщал, что Испания передает Украине 20 танков Leopard. Сейчас машины находятся на консервации, поэтому понадобится еще некоторое время для их ремонта, прежде чем они попадут в Вооруженные силы Украины.

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