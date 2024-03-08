Он отмечает, что каждая страна должна обеспечить победу свободы над тиранией.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в центре Киева отметил необходимость убедиться, что Украина выиграет войну.

Об этом говорится в заметке на странице Шаппса в соцсети Х (ранее Twitter), к которой также добавлено видео, на котором министр находится на Михайловской площади в Киеве. "Я в Киеве, чтобы поднять тревогу для демократического мира - мы должны убедиться, что Украина выиграет эту войну", - отметил он.

Шаппс добавил, что его страна сделала больше, чем когда-либо, предоставляя самый большой на сегодня пакет военной поддержки. "Теперь каждая нация должна сделать то же самое и обеспечить победу свободы над тиранией", - подчеркнул министр.

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Визит Шаппса в Киев: что известно

Вчера стало известно, что британский министр встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в столице. Сообщалось, что они обсуждали усиление украинской противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и потребностей украинской армии в вооружении и боеприпасах, а также совместное производство оружия.

Шаппс во время встречи с Зеленским отметил, что он уже не впервые в Украине. По его словам, Великобритания и в дальнейшем будет помогать нашей стране, в частности, в подготовке военнослужащих.

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