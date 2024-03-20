Это делается по согласованию с другими партнерами и Вооруженными силами Украины.

Нидерланды выделяют более 150 млн евро на закупку боеприпасов для самолетов F-16, которые будут направлены в Украину. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

По ее словам, Нидерланды закупают боеприпасы воздух-земля для F-16. Эти боеприпасы приобретут непосредственно у промышленности. Кроме того, в оборонном ведомстве страны сообщили, что отправят ранее обещанные истребители F-16 в Румынию для подготовки украинских и румынских пилотов.

"Это касается не только самого самолета, но и всех связанных с ним запчастей и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нидерланды также делают вклад в размере более 200 миллионов евро в сфере дронов. В планах - закупить значительное количество беспилотников ISR и передать их Украине.

"Это делается по согласованию с другими партнерами и Вооружнными силами Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Помощь ЕС Украине - последние новости

В среду, 20 марта, стало известно, что Испания передает Украине 20 танков Leopard. Машины сейчас находятся на консервации, поэтому понадобится еще некоторое время для их ремонта, прежде чем они попадут в Вооруженные силы Украины.

Ранее Еврокомиссия выплатила Украине первый транш из 50 миллиардов евро макрофина. Также, как сообщил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, 21 марта Европейский Совет обсудит вопрос ускорения процесса вступления Украины в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: