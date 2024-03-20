Нидерланды выделяют более 150 млн евро на закупку боеприпасов для самолетов F-16, которые будут направлены в Украину. Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
По ее словам, Нидерланды закупают боеприпасы воздух-земля для F-16. Эти боеприпасы приобретут непосредственно у промышленности. Кроме того, в оборонном ведомстве страны сообщили, что отправят ранее обещанные истребители F-16 в Румынию для подготовки украинских и румынских пилотов.
"Это касается не только самого самолета, но и всех связанных с ним запчастей и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Нидерланды также делают вклад в размере более 200 миллионов евро в сфере дронов. В планах - закупить значительное количество беспилотников ISR и передать их Украине.
"Это делается по согласованию с другими партнерами и Вооружнными силами Украины", - подчеркнули в ведомстве.
Помощь ЕС Украине - последние новости
В среду, 20 марта, стало известно, что Испания передает Украине 20 танков Leopard. Машины сейчас находятся на консервации, поэтому понадобится еще некоторое время для их ремонта, прежде чем они попадут в Вооруженные силы Украины.
Ранее Еврокомиссия выплатила Украине первый транш из 50 миллиардов евро макрофина. Также, как сообщил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, 21 марта Европейский Совет обсудит вопрос ускорения процесса вступления Украины в ЕС.
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