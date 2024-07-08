Вениславский призвал всех граждан присоединиться к процессам обновления своих учетно-персональных данных.

18 мая вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны обновить свои военно-учетные данные.

Этот срок подходит к концу 16 июля. Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что продлевать его вряд ли станут.

"Те механизмы обновления своих военных персональных данных через ТЦК и СП, ЦНАПы и "Резерв+" позволяют всем гражданам Украины обновить вовремя свои военно-учетные данные. Но из-за определенных политических заявлений, из-за того, что некоторые наши коллеги сразу после вступления в силу этого закона зарегистрировали законопроект о продлении срока до 180 дней... На мой взгляд, это непродуманные действия, которые наоборот некоторых граждан Украины расхолаживают и позволяют им надеяться, что власть продлит этот срок, и им некуда спешить", – рассказал он.

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На сегодняшний день Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на своем заседании никаких проектов нормативно-правовых актов, законодательных актов о продлении срока обновления данных не принимал, подчеркнул Вениславский.

"Поэтому говорить о том, что до 17 июля, когда закончится 60-дневный срок, мы будем что-то принимать – я думаю, вряд ли это с точки зрения физической возможности реально. Поэтому я призываю всех граждан присоединиться к процессам обновления своих учетно-персональных данных", – сказал чиновник.

Мобилизация в Украине

По состоянию на 07 июля 2024 года, количество обновлений военно-учетных данных гражданами достигло почти 3.2 миллиона. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Только с 1 по 7 июля свои учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦПАУ обновили 569 397 граждан.

Ранее в Минобороны объясняли, сколько раз надо проходить ВВК во время военного положения. Если в мирное время эту процедуру нужно было осуществлять раз в 5 лет, то сейчас проходить военно-врачебную комиссию военнообязанные украинцы должны раз в год.

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